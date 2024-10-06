Поздравления главе Таджикистана

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

В посланиях содержались поздравления главе РТ по случаю его 72-летия, пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а братскому народу Таджикистана – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"