Поздравления главе Таджикистана

Поздравления главе Таджикистана06.10.2024 10:05
АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.
В посланиях содержались поздравления главе РТ по случаю его 72-летия, пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а братскому народу Таджикистана – мира, прогресса и процветания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"