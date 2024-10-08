Поздравления российскому лидеру

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В посланиях содержались поздравления главе РФ по случаю празднования его 72-летия, пожелания крепкого здоровья, жизненной силы и энергии, личного счастья, а также новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо дружественного народа России.

ИП "ТУРКМЕНинформ"