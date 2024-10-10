Глава Туркменистана принял участие в саммите СНГ в Москве

Глава Туркменистана принял участие в саммите СНГ в Москве09.10.2024 11:19
НОВОСТИ В МИРЕ, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Россию принял участие в прошедшем в Москве под председательством Президента РФ Владимира Путина заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Для участия в саммите СНГ в Москву также прибыли Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
В выступлении главы Туркменистана говорилось:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Уважаемые главы государств!
Прежде всего хотел бы выразить признательность Президенту Российской Федерации за гостеприимство, радушный прием и созданные прекрасные условия для работы.
И перед тем как перейти к теме нашего заседания, позвольте еще раз поздравить уважаемого Владимира Владимировича с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья и новых успехов в его служении российскому народу и государству!
Владимир Владимирович пользуется огромным уважением и авторитетом в Туркменистане, является одним из архитекторов отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами.
Уважаемые участники!
Текущий год для Содружества Независимых Государств проходит под знаком реализации основных приоритетов и задач. Это укрепление безопасности и стабильности; углубление экономического партнерства; расширение гуманитарных
связей.
Полагаю, что в предстоящий период перед Содружеством стоят цели максимального использования нашего потенциала для выполнения достигнутых договоренностей и новых целей, продиктованных текущими изменениями и тенденциями в мировой политической и экономической жизни.
Убежден, что нашей главной определяющей задачей как ответственных государств является продолжение совместной работы по обеспечению на пространстве Содружества прочного мира и стабильности. Достигнуть этого можно, проводя согласованную линию по дальнейшему укреплению механизмов политического и дипломатического взаимодействия внутри СНГ, отстаиванию позиций в пользу мира и безопасности на глобальной арене, в международных организациях.
С особой остротой сегодня стоит вопрос противодействия новым вызовам и угрозам. Я имею в виду прежде всего такие серьезные риски, как биологическая опасность, киберпреступность, противоправное использование информационных платформ. Считаю, что нашим странам необходимо перейти к более активным, согласованным и структурированным подходам по отношению к этим явлениям, выработать механизмы защиты от попыток деструктивного влияния на государственные институты и общественную жизнь, целенаправленно пресекать попытки проникновения элементов радикализма, посеять вражду и
нетерпимость.
Для этого нужно задействовать политико-дипломатические, организационные, научно-технические и иные ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении. Мир, стабильность, безопасность внутри Содружества должны быть незыблемы и надежно гарантированы.
На внешнем контуре перед нами стоят не менее значимые задачи. Начавшаяся сессия Генеральной Ассамблеи ООН показала наличие немалых и во многом концептуальных разногласий в подходах к решению целого ряда острых проблем современной геополитики. Тем не менее, несмотря на всю их серьезность Туркменистан исходит из того, что стабилизация ситуации в мире возможна, и лежит она в политико-дипломатической, переговорной плоскости. Важнейшим фактором в этом контексте является использование ООН как единственной организации, обладающей универсальной легитимностью в поддержании общемировой безопасности и стабильности.
В следующем году будет отмечаться 80-летие со дня основания Организации Объединенных Наций. Это крупный, рубежный этап.
Очевидно, что СНГ, как партнеру ООН, нужно провести большую работу, направленную на укрепление всемирной организации, поддержку и объединение государств-членов вокруг Устава ООН, противодействие попыткам дискредитации и размывания ее функций.
Важной частью нашей совместной деятельности в данном ключе Туркменистан считает проведение в следующем году мероприятий в рамках Международного года мира и доверия, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи, принятой по инициативе нашей страны. Конечно, как автор этого предложения, Туркменистан будет играть проактивную роль в предстоящей работе, и мы хотели бы максимально привлечь к ней партнеров по СНГ, заручиться вашей деятельной поддержкой. Убежден, что при нынешних сложностях солидная, весомая работа в рамках Года мира и доверия может стать значимым конструктивным вкладом в оздоровление обстановки в мире, придать политические и моральные импульсы всем здоровым силам, ратующим за нормализацию, деэскалацию, переход к уважительному, предсказуемому диалогу и общению. Содружество Независимых Государств призвано и должно сыграть в этом заметную роль.
Уважаемые участники!
На состоявшемся в мае текущего года в Ашхабаде заседании Совета глав правительств СНГ были достигнуты договоренности и поставлены конкретные задачи по дальнейшему углублению экономического партнерства. В приоритетах транспорт, энергетика, промышленная кооперация, ряд других направлений. Туркменистан полностью поддерживает такой подход. Выступая за выполнение в полном объеме положений Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года, исходим из необходимости поэтапной и последовательной реализации документа, придерживаясь графиков достигнутых договоренностей на том или ином направлении.
В целом убеждены, что СНГ в своей экономической деятельности должно ориентироваться на большие, определяющие тенденции глобальной геоэкономики, чтобы обеспечить себе стратегическую вовлеченность в их ход и структурную направленность. Суть этих тенденций сегодня – смещение вектора экономического развития на юг и юго-восток. СНГ – естественное пространство в этом необратимом движении.
Одним из эффективных способов здесь является участие СНГ в международных и региональных проектах в южном и юго-восточном направлениях от границ Содружества. Тем более что возможности для этого открываются. Совсем недавно, в середине сентября, Туркменистан приступил к практической реализации нового этапа строительства крупных инфраструктурных объектов. Началась прокладка афганской части газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Запущен афганский участок линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Стартовало строительство железнодорожной ветки Туркменистан–Афганистан по территории соседнего государства.
Участие стран Содружества в этих и других аналогичных проектах, которые появятся, – верный и надежный путь выхода на стратегическую перспективу, и мы должны в полной мере задействовать наш совокупный ресурс и потенциал.
В полной мере это относится к проблематике транспортной связанности, в первую очередь в контексте выполнения Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ, на период до 2030 года.
Особую значимость Туркменистан придает сотрудничеству стран СНГ в проекте транспортного коридора Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря с дальнейшим выходом на Иран и далее к морским портам Индийского океана. В этой связи предлагаем приступить к предметному обсуждению и согласованию единых тарифных, таможенных, визовых и иных преференций для стран-участниц проекта.
Считаем, что аналогичную работу нужно проводить и в контексте планов создания транспортных коридоров через территорию стран Центральной Азии и Каспийского региона по линии Восток–Запад.
Предлагаю рассмотреть в конкретных терминах модальности этой работы – с указанием сроков, повестки и т.д., дать поручения соответствующим ведомствам наших стран.
В энергетической сфере Туркменистан выступает за расширение объемов и географии поставок энергоносителей по территории СНГ и за его пределы. Речь идет как о сырьевых поставках, так и об электроэнергии.
Рассматриваем очень важным направлением нашего сотрудничества создание в СНГ условий для функционирования «зеленой» экономики, формирование экономических и производственных кластеров, базирующихся на низкоуглеродной энергетике. Это перспективная задача, но нужно уже сейчас подходить к ее реализации, задействуя для этого серьезный научный и технологический потенциал, который имеется в наших странах, создавая условия для совместной исследовательской и практической кооперации.
Уважаемые главы делегаций!
На фоне сложных процессов, которые наблюдаются в нынешний период в разных частях земного шара, наша задача, ответственность и предназначение – сохранить то, что имеет для народов СНГ особую важность – традиции добрососедства, взаимопонимания, уважения на основе тех исторических уз и базовых ценностей, которые мы разделяем.
Эффективным путем их сохранения и развития является широкое и многоплановое культурное сотрудничество, участие стран Содружества в проведении крупных мероприятий, которые проходят в наших странах по значимым поводам.
Туркменистан высоко ценит факт участия высоких делегаций стран Содружества в предстоящем буквально через два дня в Ашхабаде Международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Выражаем за это самую искреннюю признательность.
Уважаемые главы делегаций!
Туркменистан подтверждает свою твердую приверженность дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества в рамках СНГ, открытость к обсуждению и осуществлению совместных планов, решению насущных задач на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов так, как это принято в нашей совместной многолетней работе.
В заключение хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за эффективное председательство в Содружестве.
Я также адресую слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за координацию нашего взаимодействия и вклад в подготовку и успешное проведение этой встречи."
Также в ходе заседания были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, определены задачи на перспективу, подписаны итоговые документы, в том числе Решение Совета глав государств СНГ о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2025 году, которое переходит к Республике Таджикистан. Сопредседательство в данный период будут осуществлять Российская Федерация и Туркменистан.
ИП "ТУРКМЕНинформ"