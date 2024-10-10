Глава Туркменистана принял участие в саммите СНГ в Москве

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Россию принял участие в прошедшем в Москве под председательством Президента РФ Владимира Путина заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Для участия в саммите СНГ в Москву также прибыли Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

В выступлении главы Туркменистана говорилось:

"Уважаемый Владимир Владимирович,



Уважаемые главы государств!



Прежде всего хотел бы выразить признательность Президенту Российской Федерации за гостеприимство, радушный прием и созданные прекрасные условия для работы.



И перед тем как перейти к теме нашего заседания, позвольте еще раз поздравить уважаемого Владимира Владимировича с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья и новых успехов в его служении российскому народу и государству!



Владимир Владимирович пользуется огромным уважением и авторитетом в Туркменистане, является одним из архитекторов отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами.



Уважаемые участники!



Текущий год для Содружества Независимых Государств проходит под знаком реализации основных приоритетов и задач. Это укреп­ление безопасности и стабильности; углубление экономического парт­нерства; расширение гуманитарных

связей.



Полагаю, что в предстоящий период перед Содружеством стоят цели максимального использования нашего потенциала для выполнения достигнутых договоренностей и новых целей, продиктованных текущими изменениями и тенденциями в мировой политической и экономической жизни.



Убежден, что нашей главной определяющей задачей как ответственных государств является продолжение совместной работы по обеспечению на пространстве Содружества прочного мира и стабильности. Достигнуть этого можно, проводя согласованную линию по дальнейшему укреплению механизмов политического и дипломатического взаимодействия внутри СНГ, отстаиванию позиций в пользу мира и безо­пасности на глобальной арене, в международных организациях.



С особой остротой сегодня стоит вопрос противодействия новым вызовам и угрозам. Я имею в виду прежде всего такие серьезные риски, как биологическая опасность, киберпреступность, противоправное использование информационных платформ. Считаю, что нашим странам необходимо перейти к более активным, согласованным и структурированным подходам по отношению к этим явлениям, выработать механизмы защиты от попыток деструктивного влияния на государственные институты и общественную жизнь, целенаправленно пресекать попытки проникновения элементов радикализма, посеять вражду и

нетерпимость.



Для этого нужно задействовать политико-дипломатические, организационные, научно-технические и иные ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении. Мир, стабильность, безопасность внутри Содружества должны быть незыблемы и надежно гарантированы.



На внешнем контуре перед нами стоят не менее значимые задачи. Начавшаяся сессия Генеральной Ассамблеи ООН показала наличие немалых и во многом концептуальных разногласий в подходах к решению целого ряда острых проблем современной геополитики. Тем не менее, несмотря на всю их серьезность Туркменистан исходит из того, что стабилизация ситуации в мире возможна, и лежит она в политико-дипломатической, переговорной плоскости. Важнейшим фактором в этом контексте является использование ООН как единственной организации, обладающей универсальной легитимностью в поддержании общемировой безопасности и стабильности.



В следующем году будет отмечаться 80-летие со дня основания Организации Объединенных Наций. Это крупный, рубежный этап.



Очевидно, что СНГ, как партнеру ООН, нужно провести большую работу, направленную на укрепление всемирной организации, поддержку и объединение государств-членов вокруг Устава ООН, противодействие попыткам дискредитации и размывания ее функций.



Важной частью нашей совместной деятельности в данном ключе Туркменистан считает проведение в следующем году мероприятий в рамках Международного года мира и доверия, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи, принятой по инициативе нашей страны. Конечно, как автор этого предложения, Туркменистан будет играть проактивную роль в предстоящей работе, и мы хотели бы максимально привлечь к ней парт­неров по СНГ, заручиться вашей деятельной поддержкой. Убежден, что при нынешних сложностях солидная, весомая работа в рамках Года мира и доверия может стать значимым конструктивным вкладом в оздоровление обстановки в мире, придать политические и моральные импульсы всем здоровым силам, ратующим за нормализацию, деэскалацию, переход к уважительному, предсказуемому диалогу и общению. Содружество Независимых Государств призвано и должно сыграть в этом заметную роль.



Уважаемые участники!



На состоявшемся в мае текущего года в Ашхабаде заседании Совета глав правительств СНГ были достигнуты договоренности и поставлены конкретные задачи по дальнейшему углублению экономического парт­нерства. В приоритетах транспорт, энергетика, промышленная кооперация, ряд других направлений. Туркменистан полностью поддерживает такой подход. Выступая за выполнение в полном объеме положений Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года, исходим из необходимости поэтапной и последовательной реализации документа, придерживаясь графиков достигнутых договоренностей на том или ином направлении.



В целом убеждены, что СНГ в своей экономической деятельности должно ориентироваться на большие, определяющие тенденции глобальной геоэкономики, чтобы обеспечить себе стратегическую вовлеченность в их ход и структурную направленность. Суть этих тенденций сегодня – смещение вектора экономического развития на юг и юго-восток. СНГ – естественное пространство в этом необратимом движении.



Одним из эффективных способов здесь является участие СНГ в международных и региональных проектах в южном и юго-восточном направлениях от границ Содружества. Тем более что возможности для этого открываются. Совсем недавно, в середине сентября, Туркменистан приступил к практической реализации нового этапа строительства крупных инфраструктурных объектов. Началась прокладка афганской части газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Запущен афганский участок линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Стартовало строительство железнодорожной ветки Туркменистан–Афганистан по территории соседнего государства.



Участие стран Содружества в этих и других аналогичных проектах, которые появятся, – верный и надежный путь выхода на стратегическую перспективу, и мы должны в полной мере задействовать наш совокупный ресурс и потенциал.



В полной мере это относится к проблематике транспортной связанности, в первую очередь в контексте выполнения Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ, на период до 2030 года.



Особую значимость Туркменистан придает сотрудничеству стран СНГ в проекте транспортного коридора Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря с дальнейшим выходом на Иран и далее к морским портам Индийского океана. В этой связи предлагаем приступить к предметному обсуждению и согласованию единых тарифных, таможенных, визовых и иных преференций для стран-участниц проекта.



Считаем, что аналогичную работу нужно проводить и в контексте планов создания транспортных коридоров через территорию стран Центральной Азии и Каспийского региона по линии Восток–Запад.



Предлагаю рассмотреть в конкретных терминах модальности этой работы – с указанием сроков, повестки и т.д., дать поручения соответствующим ведомствам наших стран.



В энергетической сфере Туркменистан выступает за расширение объемов и географии поставок энергоносителей по территории СНГ и за его пределы. Речь идет как о сырьевых поставках, так и об электроэнергии.



Рассматриваем очень важным направлением нашего сотрудничества создание в СНГ условий для функционирования «зеленой» экономики, формирование экономических и производственных кластеров, базирующихся на низкоуглеродной энергетике. Это перспективная задача, но нужно уже сейчас подходить к ее реализации, задействуя для этого серьезный научный и технологический потенциал, который имеется в наших странах, создавая условия для совместной исследовательской и практической кооперации.



Уважаемые главы делегаций!



На фоне сложных процессов, которые наблюдаются в нынешний период в разных частях земного шара, наша задача, ответственность и предназначение – сохранить то, что имеет для народов СНГ особую важность – традиции добрососедства, взаимопонимания, уважения на основе тех исторических уз и базовых ценностей, которые мы разделяем.



Эффективным путем их сохранения и развития является широкое и многоплановое культурное сотрудничество, участие стран Содружества в проведении крупных мероприятий, которые проходят в наших странах по значимым поводам.



Туркменистан высоко ценит факт участия высоких делегаций стран Содружества в предстоящем буквально через два дня в Ашхабаде Международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Выражаем за это самую искреннюю признательность.



Уважаемые главы делегаций!



Туркменистан подтверждает свою твердую приверженность дальнейшему развитию и укреп­лению сотрудничества в рамках СНГ, открытость к обсуждению и осуществлению совместных планов, решению насущных задач на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов так, как это принято в нашей совместной многолетней работе.



В заключение хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за эффективное председательство в Содружестве.



Я также адресую слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за координацию нашего взаимодействия и вклад в подготовку и успешное проведение этой встречи."

Также в ходе заседания были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, определены задачи на перспективу, подписаны итоговые документы, в том числе Решение Совета глав государств СНГ о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2025 году, которое переходит к Республике Таджикистан. Сопредседательство в данный период будут осуществлять Российская Федерация и Туркменистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"