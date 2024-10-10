Глава Туркменистана поздравил медработников

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники системы здравоохранения и медицинской промышленности!



От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности! Уверен, что предстоящие торжества в ознаменование замечательного праздника года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» приумножат нашу гордость за грандиозные достижения нашей независимой нейтральной Родины.



Сегодня проводится колоссальная работа по модернизации отечественной системы здравоохранения, укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения. Вместе с тем она включает целевые меры по популяризации физкультуры и спорта, утверждению принципов здорового образа жизни.



Согласно национальным и государственным программам в столице и регионах планомерно строятся медико-диагностические центры, санаторно-курортные учреждения, предприятия по выпуску лекарственных средств из местного сырья, научно-клинические центры и дома здоровья: они отвечают стандартам Всемирной организации здравоохранения. Таким образом летопись независимой Родины пополняется славными страницами.



На основе Государственной программы Героя-Аркадага «Saglyk» был принят целый комплекс законодательных актов, национальных и государственных программных документов в этой области, которые периодически обновляются адекватно требованиям времени и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Как результат состояние отечественной системы здравоохранения в полной мере соответствует международным стандартам.



С запуском предприятия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» в Туркменистане налажен выпуск различных видов медицинских средств. Они предназначены для применения в системе здравоохранения, производятся из экологически чистого сырья местного происхождения и в перспективе займут достойную нишу на мировых рынках.



В настоящее время на службе у турк­менистанцев лечебно-диагностические и научно-клинические центры, больницы, оснащенные по последнему слову техники. Количество их регулярно растет: сегодня по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности в столице открылись Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр, в Турк­менабате – предприятие по производству глицирризиновой кислоты, а в городе Мары – административное здание велаятской и городской Санитарно-эпидемиологической службы.



Внедряются современные методы лечения, населению предлагаются медицинские услуги мирового класса. Отечественные врачи регулярно отправляются на курсы повышения квалификации в ведущие профильные центры Европы и других стран. Налаживаются тесные связи с известными медицинскими учреждениями и научно-исследовательскими центрами, о чем в полной мере свидетельствует и традиционный Туркмено-германский медицинский форум.



Уважаемые работники системы здравоохранения!



Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям также делается очень многое для выполнения своей главной миссии – забота о самых юных гражданах, которые нуждаются в особой социальной поддержке. Фонд регулярно выделяет средства для покрытия расходов на различные операции в столичных и региональных больницах, лечение воспитанников детских домов, специализированных школ и школ-интернатов, а также для приобретения необходимых для них медицинских средств.



На сегодняшний день сотни детей, нуждающихся в опеке, были прооперированы за счет средств Фонда, в том числе проведен ряд операций, которые были довольно сложны, требующие лечения патологий сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Они также прошли другие терапевтические и диагностические процедуры.



Реализуемые в независимом Туркменистане меры по охране и укреплению здоровья населения всецело удостаиваются поддержки со стороны мирового сообщества и международных структур, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда. Вместе с тем успехи нашей страны в этом деле признаны на глобальном уровне, что наглядно подтверждается вручением Туркменистану соответствующих сертификатов, наград и других документов. Эти замечательные достижения – следствие выполнения Государственной программы Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага – «Saglyk», а также целевой государственной политики.



В учреждениях здравоохранения городов Ашхабад и Аркадаг, велая­тов нашей страны выполняются сложные и узкопрофильные медицинские процедуры, воспитанникам детских домов, специализированных школ и школ-интернатов, которые нуждаются в опеке, оказывается реабилитационная терапия. Мы очень гордимся достигаемыми в этом деле успехами и впредь продолжим реализацию программных реформ в данной области, тем самым обеспечим выход на новые рубежи здравоохранения и медицинской промышленности независимой Отчизны.



Уважаемые работники системы здравоохранения и медицинской промышленности!



Еще раз от всей души поздравляю с торжественно отмечаемым в нашей стране профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и новых достижений в таком благородном деле, как охрана здоровья человека!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"