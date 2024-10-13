Глава Казахстана прибыл в Ашхабад с официальным визитом

Глава Казахстана прибыл в Ашхабад с официальным визитом11.10.2024 11:39
АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в Туркменистан прибыл с официальным визитом во главе представительной делегации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Накануне прибытия главы РК в туркменской столице были проведены двусторонние межмидовские политические консультации на уровне заместителей глав ведомств внешней политики, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленности, ТЭК и энергетики и других. Кроме того, были проведены Дни культуры Республики Казахстан в Туркменистане.
По прибытии в Ашхабад глава Казахстана проследовал в Президентский Дворцовый комплекс «Oguzhan», где состоялись переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
В ходе встречи в верхах лидеры обсудили в узком и расширенном форматах с участием правиельственных делегаций ключевые вопросы двусторонней повестки дня по всем приоритетным направлениям, включая сферы политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, промышленности, транспорта и логистики, ТЭК и энергетики, сельского хозяйства и АПК, экологии и охраны Каспия, химической индустрии, машиностроения, текстильного производства, производства строительных материалов и других.
По итогам переговоров была проведена церемония подписания двусторонних документов, которые включали:
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана TDH и РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан;
- Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан;
- План сотрудничества между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и акиматом Мангистауской области Республики Казахстан в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2025 год;
- Меморандум о сотрудничестве в области морского транспорта между АОЗТ «Морской торговый флот» и АО «НК «Актауский морской торговый порт»;
- Соглашение между Компанией почтовой связи «Türkmenpoçta» и Акционерным обществом «Казпочта» по доставке международных почтовых отправлений;
- Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmennebit» и Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»;
- Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между Государственным концерном «Türkmengaz» и Акционерным обществом «Национальная компания «QazaqGaz»;
- Соглашение между Главным архивным управлением при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством культуры и информации Республики Казахстан о сотрудничестве в области архивного дела;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физкультуре и спорту и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в области спорта;
- Соглашение между Министерством культуры Туркменистана и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере туризма;
- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в борьбе с преступностью;
- Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenhowaýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан;
- Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о дальнейшем развитии сотрудничества в области цифровизации и информационных технологий;
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Казахстан;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан;
- Комплексную программу укрепления дружбы и углубления многопланового стратегического партнерства между Туркменистаном и Республикой Казахстан на 2025–2027 годы;
- Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Также Президент Сердар Бердымухамедов и Президент Касым-Жомарт Токаев поставили подписи под Декларацией об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между Туркменистаном и Республикой Казахстан.
Кроме того, в рамках визита главы РК в Туркменистан в Ашхабаде был открыт памятник поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву и композитору Курмангазы в знак укрепления культурно-гуманитарных контактов, которые являются надежным залогом устойчивых и долгосрочных отношений между двумя государствами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"