В Ашхабад прибыл глава Монголии

В Ашхабад прибыл глава Монголии11.10.2024 12:39
АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в Туркменистан прибыл с первым государственным визитом Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, которые намечены на 12 октября.
По прибытии в Ашхабад глава Монголии провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым обсудил вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, ТЭК и энергетики и других.
Кроме того, глава Монголии примет участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», проводимом в честь 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.
ИП "ТУРКМЕНинформ"