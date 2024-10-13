В Ашхабад прибыл глава Монголии

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в Туркменистан прибыл с первым государственным визитом Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Целью визита является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, которые намечены на 12 октября.

По прибытии в Ашхабад глава Монголии провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым обсудил вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, ТЭК и энергетики и других.

Кроме того, глава Монголии примет участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», проводимом в честь 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"