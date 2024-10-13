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Ряд граждан Туркменистана и зарубежных деятелей представлены к наградам
12.10.2024 13:11

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10-11 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указы о награждении юбилейной медалью Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" ("300-летие Махтумкули Фраги") ряда граждан страны и зарубежных граждан, внесших весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

В частности, к награде представлены иностранные граждане:

  • Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин,
  • Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
  • Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян,
  • Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров,
  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев,
  • Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари,\
  • Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан,
  • Президент Академии наук Республики Татарстан Российской Федерации Рифкат Минниханов,
  • Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев,
  • Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев,
  • Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбай Раев,
  • генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан,
  • заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кейн,
  • председатель генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Симона-Мирела Микулеску,
  • заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Муса Кулакликайя,
  • председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуман Куртулмуш,
  • министр культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели,
  • государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Нура бинт Мохаммед Аль Кааби,
  • заместитель председателя высшего совета по охране окружающей среды Королевства Бахрейн Шейх Файсал бин Рашид бин Иса Аль Халифа,
  • советник по вопросам культуры премьер-министра Республики Ирак Ариф Хаммуд Салим Аль-Саед,
  • заместитель министра культуры, спорта и молодежной политики Султаната Оман Сайед Султан Яруб Аль Бусаиди,
  • заместитель министра культуры Королевства Саудовская Аравия Хамед Мохаммед Х.Фаез,
  • председатель межпарламентской группы дружбы «Франция–Цент­ральная Азия» Сената Французской Республики Эрве Морей,
  • председатель творческого союза писателей Грузии Маквала Гонашвили,
  • начальник отдела культуры и искусства Министерства культуры Государства Катар Абдуррахман бин Абдулла Аль-Дилейми,
  • заместитель директора Института востоковедения Академии наук Словацкой Республики Габриэль Пирискин,
  • основатель и глава Туркмено-Австрийского общества Неда Бергер,
  • ответственный сотрудник отдела антропологии Национального музея естественной истории Смитсоновского института Соединенных Штатов Америки Пол Майкл Тейлор,
  • директор издательства «Fortuna-Amşen» Республики Армения Саакян Варужан,
  • старший преподаватель кафедры тюркологии факультета востоковедения Ереванского государственного университета Республики Армения Агаджанян Амалия,
  • советник по делам культуры и общественности Президента Исламской Республики Иран Хосейн Сейедмохаммад Сейедали,
  • главный редактор ежеквартального международного журнала «Ýaprak» и еженедельного журнала «Sähra», посвященных литературе и культуре иранских туркменов Исламской Республики Иран Махмуд Марджан-оглы Атагезли,
  • советник Международного центра Низами Гянджеви (Баку, Азербайджанская Республика), житель города Кашмир Республики Индия, пенсионер Насим Ахмед Шах,
  • житель города Гахри Падла Республики Индия Абхай Кумар Маурян,
  • генеральный секретарь Ассоциации коневодства Китая Юэ Гаофень,
  • проректор по учебной работе Университета Нинся Китайской Народной Республики Чжао Сяоцзянь,
  • председатель объединения проживающих в Пакистане туркмен имени Махтумкули зарубежного отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира Мохаммад Рахим Клич,
  • президент Института изучения мира и дипломатии Исламской Республики Пакистан Нур Фархат Асиф,
  • главный редактор газеты «Московский литератор» Российской Федерации Голубничий Иван,
  • главный научный сотрудник Научно-исследовательского института украинского языка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Украины Миколи Васкив,
  • руководитель Всемирного общества «Просвита» имени Тараса Шевченко Украины Павел Мовчи,
  • председатель японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Японии, член палаты Представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо,
  • директор Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Кыргызской Республики Акматалиев Абдылдажан,
  • народный артист Кыргызской Республики, композитор Казаков Тугельбай,
  • член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Саидов Сироджиддин,
  • заведующий кафедрой теории литературы и ­современного литературного процесса Ташкентского государственного института узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Республики Узбекистан Каримов Баходир,
  • президент Национальной академии наук Азербайджанской Республики, директор Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Габбибейли Иса Акбар-оглы,
  • старший научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви Нацио­нальной академии наук Азербайджанской Республики Османлы Исмихан Магаммад-оглы,
  • председатель комиссии по депутатской этике Маджлиси намаяндагон (нижней палаты) ­Маджлиса Оли Республики Таджикистан Баротзод Файзулло,
  • руководитель дайханского объединения Азат района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан Гайыпназаров Мереткул,
  • советник Президента Республики Казахстан, профессор кафедры теле- радио- и связей с общественностью Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Омаров Бауыржан,
  • профессор кафедры тюркских наук Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Республики Казахстан Шарип Амантай,
  • руководитель Научно-исследовательского центра имени Алишера Навои Университета Башкент Турецкой Республики Абдурахман Гузел,
  • преподаватель кафедры современных тюркских языков и литератур факультета филологии, истории и географии Анкарского университета Турецкой Республики Сарыев Берди,
  • житель города Мюнхен Федеративной Республики Германия, пенсионер, врач-кардиохирург д-р Иоганн Энгельберт Мейснер,
  • профессор Берлинского университета имени Штайнбайса Федеративной Республики Германия, врач-стоматолог частного предприятия Prof.Dr.Dhom & Kollegen в городе Людвигсхафен д-ра Гюнтер Якоб Дом,
  • врач хирург-ортопед отделения ортопедии, физиотерапии и реабилитации Университетской клиники при Мюнхенском университете имени Людвига-­Максимилиана Федеративной Республики Германия д-р Янссон ­Фолькмар,
  • врач-дерматолог Специализированной клиники хирургии, онкологии и эстетической дерматологии города Оберурзель Федеративной Республики Германия д-р Лизель Дорис Хейссерман-Мангольд,
  • врач-хирург отделения общей и висцеральной хирургии Научно-исследовательской клиники в Фюрстенфельдбруке при Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана Федеративной Республики Германия д-р Фриц Вильгельм Вольфганг Шпельсберг.

Также было предписано представить к награде граждан Туркменистана:

  • управляющего делами экс-Президента Туркменистана Оразова Юсупгулы Айлыевича,
  • главного бухгалтера бухгалтерии Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Чернову Елену Александровну,
  • заместителя начальника Управления записи актов гражданского состояния Министерства адалат Туркменистана Ходжамбердиеву Майягозель Сапардурдыевну,
  • начальника управления здравоохранения города Аркадаг Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ишангулыева Юсупа Ходжадурдыевича,
  • директора Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова Окузову Майю Хоммадовну,
  • руководителя религиозной организации «Gurbanguly Hajy» и главного имама Марыйского велаята Мырадова Амангелди Агаджановича.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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