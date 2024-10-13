Ряд граждан Туркменистана и зарубежных деятелей представлены к наградам

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10-11 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указы о награждении юбилейной медалью Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" ("300-летие Махтумкули Фраги") ряда граждан страны и зарубежных граждан, внесших весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

В частности, к награде представлены иностранные граждане:

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,

Президент Российской Федерации Владимир Путин,

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян,

Ваагн Хачатурян, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров,

Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,

Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев,



Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари,\

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан,

Президент Академии наук Республики Татарстан Российской Федерации Рифкат Минниханов,

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев,

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев,

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбай Раев,

генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан,

заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кейн,

председатель генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Симона-Мирела Микулеску,

заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Муса Кулакликайя,

председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуман Куртулмуш,

министр культуры и туризма Китайской Народной Республики Сунь Ели,

государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Нура бинт Мохаммед Аль Кааби,

заместитель председателя высшего совета по охране окружающей среды Королевства Бахрейн Шейх Файсал бин Рашид бин Иса Аль Халифа,

советник по вопросам культуры премьер-министра Республики Ирак Ариф Хаммуд Салим Аль-Саед,

заместитель министра культуры, спорта и молодежной политики Султаната Оман Сайед Султан Яруб Аль Бусаиди,

заместитель министра культуры Королевства Саудовская Аравия Хамед Мохаммед Х.Фаез,

председатель межпарламентской группы дружбы «Франция–Цент­ральная Азия» Сената Французской Республики Эрве Морей,

председатель творческого союза писателей Грузии Маквала Гонашвили,

начальник отдела культуры и искусства Министерства культуры Государства Катар Абдуррахман бин Абдулла Аль-Дилейми,

заместитель директора Института востоковедения Академии наук Словацкой Республики Габриэль Пирискин,

основатель и глава Туркмено-Австрийского общества Неда Бергер,

ответственный сотрудник отдела антропологии Национального музея естественной истории Смитсоновского института Соединенных Штатов Америки Пол Майкл Тейлор,

директор издательства «Fortuna-Amşen» Республики Армения Саакян Варужан,

старший преподаватель кафедры тюркологии факультета востоковедения Ереванского государственного университета Республики Армения Агаджанян Амалия,

советник по делам культуры и общественности Президента Исламской Республики Иран Хосейн Сейедмохаммад Сейедали,

главный редактор ежеквартального международного журнала «Ýaprak» и еженедельного журнала «Sähra», посвященных литературе и культуре иранских туркменов Исламской Республики Иран Махмуд Марджан-оглы Атагезли,

советник Международного центра Низами Гянджеви (Баку, Азербайджанская Республика), житель города Кашмир Республики Индия, пенсионер Насим Ахмед Шах,

житель города Гахри Падла Республики Индия Абхай Кумар Маурян,

генеральный секретарь Ассоциации коневодства Китая Юэ Гаофень,

проректор по учебной работе Университета Нинся Китайской Народной Республики Чжао Сяоцзянь,

председатель объединения проживающих в Пакистане туркмен имени Махтумкули зарубежного отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира Мохаммад Рахим Клич,

президент Института изучения мира и дипломатии Исламской Республики Пакистан Нур Фархат Асиф,

главный редактор газеты «Московский литератор» Российской Федерации Голубничий Иван,

главный научный сотрудник Научно-исследовательского института украинского языка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Украины Миколи Васкив,

руководитель Всемирного общества «Просвита» имени Тараса Шевченко Украины Павел Мовчи,

председатель японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Японии, член палаты Представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо,

директор Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Кыргызской Республики Акматалиев Абдылдажан,

народный артист Кыргызской Республики, композитор Казаков Тугельбай,

член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Саидов Сироджиддин,

заведующий кафедрой теории литературы и ­современного литературного процесса Ташкентского государственного института узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Республики Узбекистан Каримов Баходир,

президент Национальной академии наук Азербайджанской Республики, директор Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Габбибейли Иса Акбар-оглы,

старший научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви Нацио­нальной академии наук Азербайджанской Республики Османлы Исмихан Магаммад-оглы,

председатель комиссии по депутатской этике Маджлиси намаяндагон (нижней палаты) ­Маджлиса Оли Республики Таджикистан Баротзод Файзулло,

руководитель дайханского объединения Азат района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан Гайыпназаров Мереткул,

советник Президента Республики Казахстан, профессор кафедры теле- радио- и связей с общественностью Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Омаров Бауыржан,

профессор кафедры тюркских наук Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Республики Казахстан Шарип Амантай,

руководитель Научно-исследовательского центра имени Алишера Навои Университета Башкент Турецкой Республики Абдурахман Гузел,

преподаватель кафедры современных тюркских языков и литератур факультета филологии, истории и географии Анкарского университета Турецкой Республики Сарыев Берди,

житель города Мюнхен Федеративной Республики Германия, пенсионер, врач-кардиохирург д-р Иоганн Энгельберт Мейснер,

профессор Берлинского университета имени Штайнбайса Федеративной Республики Германия, врач-стоматолог частного предприятия Prof.Dr.Dhom & Kollegen в городе Людвигсхафен д-ра Гюнтер Якоб Дом,

врач хирург-ортопед отделения ортопедии, физиотерапии и реабилитации Университетской клиники при Мюнхенском университете имени Людвига-­Максимилиана Федеративной Республики Германия д-р Янссон ­Фолькмар,

врач-дерматолог Специализированной клиники хирургии, онкологии и эстетической дерматологии города Оберурзель Федеративной Республики Германия д-р Лизель Дорис Хейссерман-Мангольд,

врач-хирург отделения общей и висцеральной хирургии Научно-исследовательской клиники в Фюрстенфельдбруке при Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана Федеративной Республики Германия д-р Фриц Вильгельм Вольфганг Шпельсберг.

Также было предписано представить к награде граждан Туркменистана:

управляющего делами экс-Президента Туркменистана Оразова Юсупгулы Айлыевича,

главного бухгалтера бухгалтерии Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Чернову Елену Александровну,

заместителя начальника Управления записи актов гражданского состояния Министерства адалат Туркменистана Ходжамбердиеву Майягозель Сапардурдыевну,

начальника управления здравоохранения города Аркадаг Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ишангулыева Юсупа Ходжадурдыевича,

директора Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова Окузову Майю Хоммадовну,

руководителя религиозной организации «Gurbanguly Hajy» и главного имама Марыйского велаята Мырадова Амангелди Агаджановича.

ИП "ТУРКМЕНинформ"