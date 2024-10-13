Глава Халк Маслахаты провел встречи с зарубежными гостями

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10-11 октября Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с пребывающими в стране главами зарубежных государств в рамках участия в международном форуме, посвящённом 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В частности, глава Народного собрания провел встречи с Президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, Президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Также глава Халк Маслахаты провел переговоры с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, президентом Академии наук Республики Татарстан Российской Федерации Рифкатом Миннихановым, председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем, руководителем Туркмено-австрийского общества г-жой Недой Бергер.

ИП "ТУРКМЕНинформ"