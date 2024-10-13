Глава государства провел встречи с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с пребывающими в стране главами зарубежных государств в рамках участия в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В частности, были проведены переговоры с Президентом Республики Армения ­Ваагном Хачатуряном, Президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари, Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, с которыми глава Туркменистана обсудил ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"