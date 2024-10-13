В Ашхабаде прошла международная конференция в честь 300-летия Махтумкули

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября в Ашхабаде была проведена Международная конференция «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», для участия в которой в страну были приглашены лидеры зарубежных государств, руководители международных организаций и структур.

Основными целями проведения международного форума явились популяризация классического наследия Махтумкули Фраги, исследование взаимосвязи языков и литератур народов Востока, его роли в развитии национальной государственности, вклада поэта-гуманиста в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей.

В выступлении главы Туркменистана на конференции говорилось:

"Уважаемые участники Форума!



Туркмены – народ созидатель духовных и культурных ценностей на протяжении всей своей многотысячелетней истории. Весьма ценные идеи титана мировой литературы и видного мыслителя нашего народа – Махтумкули Фраги, навсегда закрепились в сок­ровищнице общечеловеческой цивилизации, чем и объясняется огромная поддержка со стороны ведущих международных организаций и членов мирового сообщества масштабных исследований жизни и творчества поэта.



Нынешнее мероприятие, посвященное 300-летию великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, также имеет особое значение.



Уважаемые участники форума!



Сегодня праздник в честь поэта и философа туркменского народа Махтумкули Фраги охватил весь мир. За минувшие столетия пронизанные мудростью мысли Махтумкули Фраги превратились в принцип жизни не только нашей нации, но и представителей других народов.



Как известно, коллекция рукописей Махтумкули Фраги включена в Программу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – (ЮНЕСКО) – «Память мира», а 300-летие поэта внесено в Список памятных дат, отмечаемых совместно с ЮНЕСКО. Все это – проявление глубокого почитания памяти выдающегося мастера художественного слова.



Вместе с тем Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».



Уважаемые участники Форума!



2024 год объявлен в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Исходя из этого Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг выступил с инициативой о грандиозном праздновании 300-летия Махтумкули Фраги с целью широкой популяризации произведений поэта, ставших достоянием всего человечества.



Именитые отечественные и иностранные поэты и прозаики, ученые, литературоведы, художники и представители искусства также посвятили великому поэту и мыслителю многие свои работы. Сегодня их труды играют весьма существенную роль в деле изучения и прославления в мире богатого литературного наследия Махтумкули.



В предгорьях Копетдага – живописном уголке Ашхабада – воздвигнута монументальная скульптура Махтумкули Фраги, там же построен и одноименный культурно-парковый комплекс. Их создание непосредственно обусловлено муд­рыми начинаниями Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага. В комплексе установлены и памятники зарубежным поэтам и прозаикам, что само по себе является триумфальным выражением дружбы и братства в суверенной державе, о которой чаял Махтумкули Фраги.



Вместе с тем отмечу, что в ряде зарубежных стран также установлены памятники Махтумкули Фраги: подобное благородное дело значительно укрепляет мосты дружбы и братства между народами.



Уважаемые друзья!



Великое и богатое по содержанию наследие Махтумкули предопределило основу внешней политики Туркменистана: его незыблемые идеи о мире, справедливости, гуманизме, дружбе и братстве, об уважении всех и каждого оказывают существенное влияние на взаимодействие с другими государствами.



Поэт и мыслитель, сыгравший непомерную по значению роль в формировании характера нашей нации, постигал мир: он побывал во многих странах. Странствия в корне повлияли на его мировосприятие: оно расширилось и совершенствовалось, что в результате привело к взаимообогащению культур и знаний между народами.



Уважаемые участники форума!

Дорогие гости!



Поэзия Махтумкули – патриотический гимн: он всем сердцем любил свой народ и Родину, призывал защищать и ценить их. Будучи выдающимся мыслителем, он чаял о благополучии человечества и указал верный путь к нему.



Стихотворения поэта также содействуют воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и высокой морали, чтобы взрастить достойных людей, которые направят свои знания и профессиональные навыки во благо государства, общества и человечества.



Уважаемые участники Форума!



Наследие Махтумкули Фраги – наше великое достояние, и непреклонное следование его заветам является священным долгом каждого. Будучи привержены его наставлениям, мы и впредь будем укреплять единство и сплоченность народа, суверенитет государства, а также расширять со странами мира узы дружбы и братства, добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество.



Мы всегда готовы вносить вклад в интересах мира и сбалансированного развития человечества.



В завершение желаю всем участникам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной деятельности!".

Далее состоялись выступления почетных гостей форума, в которых были отмечены роль и значение творчества великого туркменского классика в мировом духовном наследии.

По итогам пленарного заседания был принят Итоговый документ.

После завершения церемонии подписания документа работа конференции продолжилась в формате двух тематических секций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"