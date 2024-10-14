В Ашхабаде проведены туркмено-монгольские переговоры на высшем уровне

АШХАБАД, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября в Ашхабаде были проведены переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и пребывающим с государственным визитом в стране Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также подписан пакет двусторонних документов:

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о воздушном сообщении

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международном автомобильном сообщении

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии о культурном сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии по туризму;

Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

Также было принято Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Туркменистаном и Монголией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"