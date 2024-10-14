Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Монголии

АШХАБАД, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября в рамках государственного визита в Туркменистан Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Ашхабаде был проведен ряд мероприятий.

В частности, была проведена встреча глав МИД обеих стран, в ходе которой Рашид Мередов и Батцэцэг Батмунхийн обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, состоялся туркмено-монгольский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов двух государств, который был посвящен вопросам развития взаимодействия в сферах новых технологий, производства и перерабатывающей промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"