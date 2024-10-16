Ашхабад посетила делегация Китая

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября в столице Туркменистана было проведено 3-е заседание туркмено-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация КНР во главе с заместителем начальника департамента внешних инвестиций и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Ян Хао.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-китайского сотрудничества в сферах торговли и экономики, промышленности, текстильной индустрии, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, строительства, бизнеса и инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"