Главы парламентов стран Центральной Азии и Южной Кореи провели встречу в Ашхабаде

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября в столице Туркменистана была проведена 2-я встреча спикеров парламентов Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики Корея.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития межпарламентского взаимодействия стран Центральноазиатского региона и Южной Кореи и проходило в форме пленарного заседания на тему: «Партнерство во имя мира, процветания и взаимного доверия» и тематических сессий «Экономическое сотрудничество, цифровая экономика и промышленность» и «Сотрудничество между странами Центральной Азии и Республикой Корея для смягчения последствий изменения климата на пути достижения Целей устойчивого развития».

ИП "ТУРКМЕНинформ"