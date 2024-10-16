Глава МИД Туркменистана отбыл в Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября пребывающий с визитом в Исламской Республике Пакистан руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел в Исламабаде встречу с премьер-министром Шахбазом Шарифом.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"