Глава МИД Туркменистана провел встречу с руководством Пакистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября пребывающий с визитом в Исламабаде глава ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари и федеральным министром энергетики Мусадиком Масуд Маликом.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, проекты строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

Кроме того, в этот день глава МИД Туркменистана принял участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое было посвящено вопросам развития регионального сотрудничества в сферах транспорта и связи, энергетики, торговли и инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"