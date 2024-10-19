Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Таджикистана

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября в Ашхабаде было проведено 13-е заседание совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация Таджикистана во главе с заместителем премьер-министра страны Сулаймоном Зиёзода.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности, бизнеса, технологий и инноваций, спорта, здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"