В Туркменистане проведены Дни культуры России

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября в Ашхабаде завершились Дни культуры Российской Федерации в Туркменистане, стартовавшие днем ранее во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана.

Программа культурной акции, направленной на развитие духовных связей между народами двух стран, включала в себя выступления и мастер-классы мастеров искусств, концерт Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс», выставка работ фотохудожников и произведений прикладного искусства – «Лоскутная мозаика России», концерт классической музыки «Навстречу юбилею Петра Ильича Чайковского».

ИП "ТУРКМЕНинформ"