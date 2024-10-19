Глава государства приветствовал участников театрального фестиваля в Ашхабаде

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября в Главном академическом драматическом театре Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши открылся 2-й Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, который в этом году посвящен объявлению древнего туркменского города Анау – культурной столицей тюркского мира, а также празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

Гостей и участников творческого форума приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Уважаемые участники театрального фестиваля!

Дорогие гости!



Сердечно поздравляю Вас с открытием II Театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), проводимого в независимом нейтральном Туркменистане!



В настоящее время Туркменистан активно развивает плодотворные отношения с государствами мира и авторитетными международными организациями. Наша страна, приверженная правовому статусу нейтралитета, выдвигает ини­циативы, имеющие большое значение для всего человечества и направленные на укрепление всеобщего мира, прилагает неустанные усилия для их успешной реализации.



Мы уделяем особое внимание дальнейшему укреплению сотрудничества Туркменистана с ТЮРКСОЙ. Международные мероприятия, проводимые Организацией в тюркоязычных государствах, способствуют укреплению дружественных и братских отношений между народами. Активное участие туркменских поэтов и прозаиков, бахши, музыкантов, художников в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах, организуемых под эгидой ­ТЮРКСОЙ, еще более повышает авторитет Туркменистана в мире. Мы и впредь будем придавать большое значение развитию культурного диалога с этой авторитетной структурой.



Дорогие друзья!



Мероприятия, проводимые в нашей стране и за рубежом по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя и ­поэта-классика Востока Махтумкули ­Фраги и объявления 2024 года годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», играют большую роль в популяризации в мире богатого литературного наследия великого мастера слова. Объявление в 2022 году на очередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», а города Анау – культурной столицей тюркского мира придало новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества творческих работников туркменского и тюркоязычных народов. Гениальные стихотворения Махтумкули, призывающие к патриотизму, единству, гуманизму, дружбе и братству, стали источником вдохновения для работников культуры и искусства, прозаиков, поэтов, художников, скульпторов, бахши, музыкантов, композиторов и артистов.



На итоговом заседании членов Союза музеев ТЮРКСОЙ, на фестивале художников, а также на встрече писателей стран-членов ТЮРКСОЙ, которые пройдут в рамках театрального фестиваля, будут обсуждены вопросы развития и совершенствования культуры, искусства и литературы тюркских народов. Это позволит творческим представителям дружественных стран познать тонкости искусства и обменяться опытом. Уверен, что данный фестиваль, собрав в беломраморном Ашхабаде творческих дея­телей тюркских государств, станет настоящим праздником театрального искусства, который раскроет его волшебную силу, а сценические постановки произведут на зрителей незабываемое впечатление.



Уважаемые участники театрального фестиваля!

Дорогие гости!



Еще раз сердечно поздравляю с открытием II Театрального фестиваля стран-членов Международной организации тюркской культуры! Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"