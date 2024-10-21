Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание правительства страны.

В ходе заседания были заслушаны отчеты о деятельности национального парламента, МИД, ведомства транспорта, текущем положении дел в сельском хозяйстве, ходе строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"