В туркменской столице подвели итоги театрального фестиваля

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября в Ашхабаде завершил работу 2-й Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, который в этом году посвящен объявлению древнего туркменского города Анау – культурной столицей тюркского мира, а также празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

В рамках фестиваля свои театральные подарки представили коллективы Музыкально-драматического театра Хорезмской области Республики Узбекистан, Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина Республики Казахстан, Иссык-Кульского музыкально-драматического театра имени Касымалы Жантошева Республики Кыргызстан, Государственного театра Сивас Турецкой Республики.

Среди отечественных мастеров театрального искусства состоялись представления творческие коллективы Главного академического драматического театра Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши, Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули, Национального драматического театра имени Алп Арслана, Государственного музыкально-драматического театра имени Сейитназара Сейди Лебапского велаята, Государственного драматического театра имени Амана Гулмаммедова города Аркадаг, Туркменского государственного кукольного театра, Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой, артисты цирка.

Торжественная церемония закрытия фестиваля была проведена в Главном академическом драматическом театре Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши. В выступлениях отмечалось, что основная цель мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Культурные столицы тюркского мира», – налаживание сотрудничества между тюркскими народами для сохранения и развития, передачи будущим поколениям общих материальных, культурных и духовных ценностей.

Кроме того, в рамках фестиваля в Государственном музее изобразительных искусств состоялась выставка работ художников шести стран – Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"