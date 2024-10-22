Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и МАГАТЭ

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября в МИД Туркменистана было проведено очередное заседание рабочей группы по разработке Страновой рамочной программы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для Туркменистана на 2024-2029 годы.

В заседании приняла онлайн-участие сотрудник по управлению программами отдела Европы Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Эмине Алич.

В рамках мероприятия был проведен обмен мнениями по ключевым аспектам взаимодействия Туркменистана с МАГАТЭ, мирного использования атомной энергии в таких сферах, как медицина и борьба с онкологическими заболеваниями, сельское хозяйство, защита окружающей среды и управление водными ресурсами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"