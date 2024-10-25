Армения сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении Рубен Харазян.

В ходе визита посол сообщил главе МИД Рашиду Мередову о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с октября 2021 года, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"