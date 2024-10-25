Ашхабад посетила делегация Таджикистана

АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября прибывшая с рабочим визитом в страну делегация ведомства иностранных дел Таджикистана посетила МИД Туркменистана, где был проведен очередной раунд туркмено-таджикских межмидовских политических консультаций на уровне руководителей структурных подразделений.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, урегулирования ситуации в Афганистане, консульских вопросов, кадровой политики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"