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Глава Туркменистана выступил на саммите БРИКС плюс
25.10.2024 11:32

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября в рамках рабочего визита в Казань (Республика Татарстан Российской Федерации) Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании саммита «БРИКС плюс».

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы государств, дамы и господа!

Прежде всего хотел бы поблагодарить Президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина за гостеприимство и радушный прием.

Туркменистан впервые участвует в Саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Благодарим за приглашение на столь представительное мероприятие, видим в этом уважительное отношение к Туркменистану.

Как известно, Туркменистан принимает активное участие в усилиях международного сообщества, направленных на достижение и утверждение в мире принципов сотрудничества, взаимного уважения и учета интересов. Наша страна использует свой нейтральный статус для продвижения миротворческой повестки, обеспечения глобальной и региональной безопасности, утверждения в межгосударственных отношениях культуры равноправного диалога, доверия и предсказуемости.

Важной составной частью внешнеполитического курса Туркменистана является применение модели нейтралитета, инструментов превентивной дипломатии для предупреждения конфликтных ситуаций, искоренения причин их порождающих. Убеждены в том, что в нынешних условиях базовые принципы нейтралитета являются объективно востребованными и при поддержке мирового сообщества способны принести реальную пользу в деле обеспечения глобальной безо­пасности.

В этом контексте следует подчеркнуть особую значимость и высокую эффективность деятельности Регио­нального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого расположена в городе Ашхабад.

Как ответственное государство, Туркменистан предлагает ряд мер, направленных на нормализацию и оздоровление международной обстановки и переход к конструктивным параметрам взаимодействия. В этой связи наша страна выступила в ООН с рядом серьезных предложений. Таких, в частности, как разработка Стратегии глобальной безопасности, Инициатива придания нейтральным странам статуса приоритетных партнеров ООН в ее миротворческих усилиях, а также ряда предложений в контексте создания и укреп­ления региональной безопасности и стабильности.

Знаковым событием в данном контексте стала единогласная поддержка Генеральной Ассамблеей ООН инициативы Туркменистана об объявлении следующего, 2025 года, Международным годом мира и доверия. Рассчитываем, что все государства примут самое деятельное участие в имплементации положений соответствующей Резолюции Генассамблеи.

Международная стратегия Туркменистана опирается на вовлеченность страны в сов­ременные геоэкономические тенденции, инициативное участие в решении актуальных проблем современности, выполнении Целей устойчивого развития, преодолении кризисных ситуаций на экологическом, продовольственном направлениях, создании и утверждении равноправных, справедливых и надежных путей доступа стран и народов к источникам энергии, чистой воде и воздуху.

Для этого наше государство также выступает с активных и ответственных позиций. Хотел бы привлечь ваше внимание к инициативам Туркменистана в области экономики, энергетики и устойчивого транспорта. В частности, речь идет о разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

Другие инициативы – создание Глобального атласа устойчивой транспортной связан­ности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

В целом, говоря о нынешних мировых геоэкономических тенденциях, Туркменистан выделяет одну из их определяющих проблем – повышение значимости развивающихся стран. Они во многом призваны дать новую энергетику в устоявшиеся, но уже требующие конструктивного пересмотра прежние схемы мироустройства, привнести в них новый смысл и предназначение.

В вопросах экологического взаимодействия Туркменистан приоритетное значение уделяет защите и сохранению природного ландшафта в Центральной Азии, морских ресурсов и биоразнообразия на Каспии, рациональному использованию водных и водно-энергетических ресурсов указанных регионов на основе учета интересов парт­неров и общепризнанных норм международного права.

Придаем большое значение международному сотрудничеству в гуманитарной сфере, в том числе решению проблем беженцев и лиц без гражданства.

Наша страна также считает важным придание должных импульсов сотрудничеству в культурной, научной, образовательной сферах. Расширение знаний друг о друге, взаимопроникновение культур, традиций, самобытного искусства – это благотворный процесс, объединяющий народы на здоровых, созидательных основах.

Уважаемые участники!

Еще раз хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение к участию в нынешнем заседании, предоставленную возможность выступить и поделиться мнения­ми и предложениями.

В заключение позвольте выразить признательность организаторам форума за созданные условия для успешной и продуктивной работы."

На полях саммита глава Туркменистана провел встречу с раисом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым и Генеральным секретарём Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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