Глава Туркменистана поздравил собаководов

АШХАБАД, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана обратился к собаководам и поклонникам породы туркменских алабаев с поздравлениями по случаю празднования Дня туркменского алабая.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые собаководы!



Сердечно поздравляю вас с торжественно отмечаемым в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Праздником туркменского алабая – национального достояния нашего народа! Желаю вам новых больших успехов в благородной деятельности по выращиванию и воспитанию отличающихся бесстрашием, чуткостью и умом турк­менских алабаев – достояния и национальной гордости народа, по их популяризации в мире, а также последовательному развитию искусства собаководства!



Туркменский алабай – одна из древнейших пород, достояние нашего мужественного народа и его национальное наследие, берущее истоки в глубине веков. Благодаря преданности хозяину, бдитель­ности, смелости и отваге множится их мировая слава.



Уважаемые собаководы!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства создаются все условия для совершенствования национального искусства собаководства, основы которого были заложены еще в древности. В целях развития этой отрасли в стране была создана Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri», что создает возможности для дальнейшего укрепления международного сотрудничества в данном направления со странами мира.



В нашей Отчизне осуществляется масштабная деятельность по подготовке профильных специалистов. На территории комплекса Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» созданы все условия для проведения международных соревнований. В велаятах и городе Ашхабад построены отвечающие международным стандартам цент­ры туркменских алабаев, что позволило собаководам страны организовать свою деятельность в соответствии с современными требованиями.



В настоящее время туркменские собаководы ведут большую работу по сохранению чистоты породы алабаев – нашей национальной гордости, по увеличению численности этих собак, популяризации их мировой славы. Наше государство и впредь будет уделять особое внимание развитию собаководства, взаимовыгодному сотрудничеству и обмену опытом с другими государствами, налаживанию плодотворного международного партнерства, улучшению условий труда и быта собаководов страны.



Уважаемые собаководы!



Выпестованные предками за многие века чистопородные алабаи, ставшие общечеловеческой ценностью, считаются самыми лучшими из всех существующих на земле пород собак. Являясь близким другом и спутником человека, ­туркменские алабаи стали гордостью нашего народа.



Отношения дружбы и преданности между человеком и алабаем нашли отражение и в произведениях нашей классической литературы. В алабаях – лучших образцах национальной селекции – наши мужественные предки отмечали такие черты, как смелость, отвага, верность человеку. Туркменские алабаи – это благодать нашей древней земли, украшение и стражи священного туркменского очага, ни с чем не сравнимая национальная гордость.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые собаководы!



Еще раз сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой стране Праздником туркменского алабая, слава о котором распространилась на весь мир.



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и больших успехов в деле развития и совершенствования туркменского искусства собаководства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"