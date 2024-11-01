Ашхабад посетила правительственная делегация РФ

АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 октября пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, провела встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и приняла участие в очередном заседании межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, транспорта, электроэнергетики и других.

Кроме того, приыбвшие в составе делегации заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский посетили Министерство образования Туркменистана, где состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в сфере науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"