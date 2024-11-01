Глава государства поздравил работников банковской сферы

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам банковско-финансовой сферы и гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемой сегодня 31-й годовщины введения в оборот национальной валюты Туркменистана – маната.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые работники банковской сферы!



Сердечно поздравляю вас с 31-й годовщиной введения в оборот национальной валюты Туркменистана – маната, являющегося символом экономического развития и успехов страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!



Введение в обращение национального маната создало позитивные возможности для гармоничного развития экономики, стабильного денежного оборота и эффективного проведения единой государственной денежно-кредитной политики. Стратегия этой политики состоит в формировании благоприятных макроэкономических условий для обеспечения устойчивости денежного оборота и достижения стабильного экономического развития, улучшения материального благосостояния населения, укрепления конкурентоспособности национальной экономики и успешного интегрирования банковской системы в международный финансовый рынок. В достижении этих целей большое значение придается банковской системе государства как неотъемлемой составляющей рыночной экономики.



Банковская сфера, как важнейшая часть экономики страны, превратилась в одну из стремительно развивающихся структур. Обеспечение ее устойчивого развития путем широкого внедрения цифровой системы, эффективных механизмов управления рисками и капиталами, развития системы корпоративного управления, а также совершенствования форм бизнеса, увеличения рентабельности и доходов банков выступают в числе приоритетных задач на перспективу.



Успешная реализация национальных программ находит отражение и на международном уровне. Международные организации позитивно оценивают стабильное экономическое развитие нашей Отчизны.



Уважаемые работники банковской сферы!



В настоящее время продолжается работа по приведению регулирующих банковскую деятельность страны законодательных актов в соответствие с международными стандартами. В контексте современных требований развивается и спектр банковских услуг. Для ускорения расчетов и оборота средств, внедрения передовых форм обслуживания с использованием технологий безопасного и быстрого перевода денег населением расширяется перечень электронных платежей в банковской сфере.



Внедрение цифровых технологий позволило автоматизировать работу, требующую больших трудовых затрат, активизировать деятельность финансово-экономической системы, расширить спектр оказываемых банковских услуг, что способствует повышению ее эффективности и скорости. Также совершенствуется оборот национального маната в экономике, где быстрый денежный оборот привел к росту числа новых производств. Помимо этого, проводится плодотворная работа по повышению финансовой грамотности населения. Систематически растет профессионализм банковских работников.



Инвестиционные проекты, направленные на претворение в жизнь принятых программ развития внешнеэкономических связей Туркменистана полномочными кредитными организациями страны, финансируются за счет привлеченных средств на долгосрочный и краткосрочный период. К этой работе активно привлекаются иностранные финансовые организации. По социально-экономическому развитию и объему валового внутреннего продукта на душу населения Туркменистан достиг среднего уровня стран с высокими доходами. Это конкретный показатель эффективности проводимой в Отчизне денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценообразующей, инвестиционной политики. Достигнутые успехи подтверждаются Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими авторитетными международными организациями.



Мы и впредь будем уделять особое внимание последовательному совершенствованию денежно-кредитной политики страны, увеличению объемов кредитования производственных отраслей национальной экономики, стимулированию малых производств, повышению объемов кредитного финансирования населения, формированию доступных процентных ставок, улучшению качества банковских услуг, а также развитию плодотворного сотрудничества с международными финансовыми организациями, широкому внедрению инновационных технологий.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые работники банковской сферы!



Еще раз сердечно поздравляю вас с 31-й годовщиной со дня введения в оборот национальной денежной единицы независимого нейтрального Туркменистана – маната! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего прогресса нашего суверенного государства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"