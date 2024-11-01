Назначен посол Туркменистана в Монако

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла в Княжестве Монако.

На эту должность (резиденцией в Париже) был назначен Максат Чарыев, нынешний посол Туркменистана во Франции, который возглавляет туркменскую дипмиссию в Париже с июля 2022 года, а также одновременно является послом Туркменистана в Португалии с сентября 2023 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"