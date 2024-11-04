Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией МВФ

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с советником, главой миссии МВФ по Азербайджану и Туркменистану Анной Роуз Бордон.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов, а также был проведен обмен мнениями по вопросу вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"