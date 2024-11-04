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Глава государства поздравил строителей
03.11.2024 11:09

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам строительного и промышленного комплекса страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые работники строительного и промышленного комплекса!

От всей души поздравляю с Днем работников строительного и промышленного комплекса, торжественно отмечаемым в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Работники комплекса, как и сотрудники других отраслей народного хозяйства, вносят значительный вклад в реализацию развернутых в Туркменистане реформ и его грандиозные достижения.

Сегодня строительно-промышленный сектор является одним из приоритетных сегментов национальной экономики. Его ключевые отрасли – промышленная, строи­тельная, включая дорожное, химическая и энергетическая – развиваются ускоренными темпами.

Как отмечает Герой-Аркадаг, промышленный комплекс должен быть флагманом в структуре народного хозяйства, так как служит базой для последующего развития всех его сфер. Руководствуясь этим, мы совершенствуем национальную экономику и инвестируем в отрасли строительно-промышленного сектора. Эти меры позволяют нам успешно решать множество целевых задач, а именно: строить новые современные предприятия и модернизировать действующие, создавать мощности по выпуску импортозамещающих товаров и наращивать их экспорт, внедрять в производство цифровую экономику, налаживать производственные процессы на основе инновационных технологий. Все это – фактор вывода нашей страны в ряд индустриально развитых государств планеты.

Промышленность и строительное производство – крупный сегмент экономики: предприятия Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана обеспечивают строительные работы по всей стране и население высококачественными стройматериалами. Вместе с тем во всех уголках страны согласно принятым программам возводятся крупные профильные объекты производства.

В нынешнем, 2024 году была запущена вторая очередь Лебапского и Бахерденского цементных заводов годовой мощностью 1 миллион тонн цемента каждый. Они в значительной мере способствуют дальнейшему развитию отечественной промышленной отрасли и наращиванию потенциала экономики государства.

Уважаемые работники строительного и промышленного комплекса!

Электроэнергетика также играет ключевую роль в развитии национальной экономики. В настоящее время проводятся меры по надежному бесперебойному энергоснабжению внутренних потребителей, диверсификации подачи электроэнергии в зарубежные страны, созданию новых энергомощностей, улучшению технического состояния распределительных сетей, а также по объединению в единое кольцо действующей национальной энергосети.

Успешно реализуется и проект линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, которая позволит нарастить объемы и направления подачи за рубеж отечественной электроэнергии. Вместе с тем материально-техническая база отрасли укрепляется адекватно требованиям времени: в производство внедряются современные технологии и последовательно увеличивается объем выработки электроэнергии.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства химическая индустрия стала одним из основных сегментов экономики страны. Государственным концерном «Türkmenhimiýa» последовательно и эффективно реализуются меры по наращиванию производственного потенциала профильных предприятий, внедрению в них цифровой системы и передовых технологий, расширению ассортимента выпускаемых товаров, а также по обеспечению внутренних потребителей сельскохозяйственными удобрениями и газохимической продукцией.

Важную роль в выполнении масштабных программ социально-экономического развития страны занимает сфера строительства. О нарастании экономического потенциала нашего государства в полной мере свидетельствуют реализация первой очереди уникального в Центральной Азии «умного» города Аркадаг и возведение объектов его второй очереди, а также развернутые в столице и во всех регионах Отчизны новостройки.

Последовательно укрепляется и материально-техническая база отечественной сферы дорожного строительства. Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог обеспечивает прокладку трасс местного и государственного значения в соответствии с международными стандартами и с применением передовых технологий в этой области. Наглядный пример тому – строительство автобана Ашхабад–Туркменабат протяженностью 600 километров.

Уважаемые работники строительного и промышленного комплекса!

Еще раз от всей души поздравляю с Днем работников строительного и промышленного комплекса, торжественно отмечаемым в году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги»!

Желаю вам крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, а также больших успехов в благородном деле по развитию отраслей строительно-промышленного комплекса нашей страны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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