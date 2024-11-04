Установлены дипломатические отношения Туркменистана с Лихтенштейном

Установлены дипломатические отношения Туркменистана с Лихтенштейном04.11.2024 11:16
НОВОСТИ В МИРЕ, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября в в Нью-Йорке в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций была проведена церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Княжеством Лихтенштейн.
Подписи под документом поставили Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций Аксолтан Атаева и Постоянный представитель Княжества Лихтенштейн при ООН Кристиан Венавесер.
Таким образом, Лихтенштейн стал 155-й страной, с которой у Туркменистана установлены дипломатические отношения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"