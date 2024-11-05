Рассмотрено текущее положение дел в сельском хозяйстве

АШХАБАД, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с главами администраций велаятов.

В ходе мероприятия хякимы отчитались главе государства о текущем положении дел в сельском хозяйстве, проводимых работах по сбору урожая хлопчатника, риса и севу озимой пшеницы, а также ходе реализации Национальной сельской программы, подготовки к приближающемуся празднованию Дня урожая.

Кроме того, были представлены доклады о подготовке саженцев для проведения традиционной озеленительной кампании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"