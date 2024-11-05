Делегация Туркменистана приняла участие в форуме в Сеуле

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября в Сеуле состоялся 17-й форум сотрудничества "Центральная Азия - Республика Корея", на котором Туркменистан представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Бегенч Дурдыев.

В ходе форума были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в сферах борьбы с экологическими вызовами, обеспечения надежных цепочек поставок, переработки критических полезных ископаемых, цифровизации и технологий, а также туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"