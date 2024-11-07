Делегация МИД Туркменистана посетил Кувейт

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Ахмедом Гурбановым завершила двухдневный визит в Государство Кувейт.

Поездка была предпринята с целью участия в министерской сессии Конференции высокого уровня по теме «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и создание гибких механизмов обеспечения безопасности на границах – Кувейтский этап Душанбинского процесса». Кроме того, делегация приняла участие в параллельном мероприятии по защите критической энергетической инфраструктуры от террористических атак.

ИП "ТУРКМЕНинформ"