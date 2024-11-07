Поздравления главе США

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания избранному Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

В посланиях содержались поздравления новому главе США по случаю его избрания на высший государственный пост, пожелания крепкого здоровья, счастья и больших успехов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"