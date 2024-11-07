Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и Ирана

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"