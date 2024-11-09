Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Туркменистана и США

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с помощником Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.

В ходе переговоров были обсуждены ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта, логистики, борьбы с изменением климата и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"