Глава государства поздравил земледельцев

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к фермерам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого каждое второе воскресенье ноября Праздника урожая.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Мужественные земледельцы!



От всей души поздравляю с Праздником урожая, торжественно отмечаемым во славу щедрых даров изобильной туркменской земли в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги»!



Этот праздник отмечается в независимом нейтральном Туркменистане на государственном уровне ежегодно, во второе воскресенье ноября и проявляет чувство гордости за дары, полученные самоотверженными земледельцами с нашей земли благодаря их упорству и любви к своему делу, а также выражает высокое почитание государством их добросовестного труда.



Неутомимостью и комплексным подходом земледельцев щедрая туркменская земля буйно колосится и зеленеет урожая­ми различных культур, тем самым значительно укрепляется продовольственная безопасность нашей страны. Государство всесторонне поддерживает доблестных хлеборобов и хлопкоробов: они получают щедрые урожаи с плодородных полей. Земледельцы достигают все новых и новых побед, которые не возможны без самоотверженности и добросовестности в работе.



Благодаря реформам, инициированным Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом, в стране выращиваются большие урожаи зерновых, овощебахчевых, плодово-ягодных культур и хлопка, что обеспечивает достаток и изобилие на внутреннем рынке и в каждом доме.



Доблестные земледельцы!



В независимом Туркменистане придается огромное значение улучшению реформенных процессов в аграрном секторе и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Целевые меры в этой области позволяют нам разумно использовать земельно-водные ресурсы страны, внедрять в отрасль передовые научные наработки и активно привлекать в нее частных производителей. Вместе с тем они открывают значительные перспективы для увеличения объемов производимой у нас аграрной продукции, выпускать из нее различные товары для внутреннего и внешнего рынка, а также для последовательного поддержания продовольственного изобилия в стране.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы предоставляем профильным специалистам и земледельцам все условия для производительной работы, получения высоких урожаев, чтобы они могли жить в достатке, пользуясь плодами добросовестного труда. Мы также регулярно закупаем высокопроизводительную технику и агрегаты современного поколения, которые позволяют труженикам полей выращивать культуры согласно нормам агротехники, собирать урожаи оперативно и без потерь. Кроме того, они надежно обеспечиваются минеральными удобрениями и качественным семенным материалом, а производители своевременно получают расчеты за сданную продукцию.



Благодаря всесторонней поддержке со стороны государства самоотверженные земледельцы работают эффективно и с энтузиазмом. Выращивая высокие урожаи сельскохозяйственных культур, они вносят значительный вклад в развитие аграрного хозяйства.



Производителям сельхозпродукции предоставляются экономические преференции, их труд оценивается по достоинству, и все это в полной мере свидетельствует об огромном уважении тружеников полей в нашей стране. Государство намерено и впредь создавать необходимые условия для счастливой жизни в достатке доблестных земледельцев, которые добросовестным трудом выращивают богатые урожаи на родной земле.



Мужественные мастера высоких урожаев!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всей души поздравляю с Праздником урожая во славу щедрых даров изобильной туркменской земли!



Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе во имя процветания сельского хозяйства суверенной ­Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"