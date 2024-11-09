Ашхабад посетил представитель УВКБ ООН

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране помощником Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Рувендрини Меникдивела.

Днем ранее представитель УВКБ ООН провела встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и УВКБ ООН в области искоренения безгражданства и ключевые направления дальнейшего развития совместной деятельности. Кроме того, Рувендрини Меникдивела вручила главе Туркменистана сертифика, подтверждающий большие достижения в ликвидации безгражданства в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"