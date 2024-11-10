Проведен разговор глава МИД Туркменистана и Японии

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая.

Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"