Соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Миану Мухаммад Шахбаз Шарифу.

В посланиях содержались соболезнования народу Пакистана по случаю гибели множества людей в результате взрыва на железнодорожной станции города Кветта провинции Белуджистан, слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"