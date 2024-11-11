В туркменской столице проходит международный теннисный турнир

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 8 по 17 ноября в столице Туркменистана проходит международный теннисный турнир среди девушек и юношей до 14 лет «Ashgabat Open 2024».

Гостей и участников турнира приветствовал Президент Сердар Бердымухамедов:

"Уважаемые участники международного состязания!



От всей души поздравляю с открытием Международного турнира по теннису «Ashgabat Open 2024» на гостеприимной туркменской земле в году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги»!



Нынешнее соревнование – яркое событие в спортивной летописи Туркменистана, и уверен, что оно в значительной мере послужит укреплению международного сотрудничества в области спорта, продвижению идей мира и дружбы, принципов олимпийского движения, а также повышению мастерства и умений юных теннисистов.



Мы придаем огромное значение популяризации массового физкультурно-оздоровительного движения в независимом нейтральном Туркменистане. Вместе с тем особое внимание уделяем развитию большого спорта посредством подготовки сильных спортсменов, тренеров и профильных специалистов, а также активизации международного партнерства.



Издревле наши предки расценивали спорт как предвестник мира и дружбы, и ныне мы, будучи привержены их принципу, видим в нем весьма важную точку соприкосновения со всем миром и универсальное средство для укрепления дружественных связей с народами планеты.



Уважаемые участники турнира!



Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства знаменательна масштабным строительством и открытием профильных объектов по всей стране – в регионах, городах Ашхабад и Аркадаг, в частности, многопрофильных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, ипподромов и спортшкол.



Новые цели в области спорта определены в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и в Программе поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане в 2021–2025 годах. Решение намеченных задач призвано приумножить престиж отечественного спорта и нашего государства как центра проведения международных соревнований.



Исходя из этого, в независимом нейтральном Туркменистане, который является членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, проводятся соответствующие реформы для развития спорта на программной основе. Создаются все условия для организации у нас на высоком уровне крупных турниров, включая Азиатские игры, континентальные и мировые первенства.



Как известно, в столичном Олимпийском городке, который представляет собой самый современный спорткомплекс в масштабах региона и полностью отвечает международным стандартам, прошло несколько международных соревнований. Они были организованы на основе взаимовыгодного партнерства с профильными международными структурами. Среди них – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, чемпионаты мира по тяжелой атлетике и борьбе кураш, а также региональные состязания. Отрадно отметить, что все они прошли весьма успешно.



Уважаемые участники международного турнира!



Мы уделяем значительное внимание развитию тенниса в Туркменистане, создаем для этого благоприятные условия.



В этом плане примечательно объявление Азиатской теннисной федерацией Теннисного комплекса в структуре столичного Олимпийского городка «Учебно-тренировочным центром Азиатского региона», а также присуждение соответствующего сертификата. Сегодня в Туркменистане регулярно проходят национальные соревнования по теннису, молодые спортсмены успешно представляют наше государство на крупных мировых турнирах. Уверен, нынешнее мероприятие придаст мощный стимул развитию данного вида спорта в нашей стране!



Уважаемые участники международного состязания!

Дорогие гости!



Убежден, что в дни Международного турнира по теннису «Ashgabat Open 2024», который состоится в Теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада, иностранные участники во всей полноте прочувствуют гостеприимство туркменского народа и получат яркие впечатления о нашей солнечной стране.



Еще раз от всей души поздравляю с началом международного соревнования по теннису! И пусть прекрасное спортивное событие прославит дружбу, здоровье и высокий дух во всем мире!



Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи и больших успехов в спорте и по жизни."

ИП "ТУРКМЕНинформ"