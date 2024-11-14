В Ашхабаде проведено международное совещание экспертов

АШХАБАД, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 ноября в столице Туркменистана завершило двухдневную работу международное совещание на уровне экспертов и первое международное мероприятие по запуску Технического руководства по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак, которое было организовано правительством Туркменистана совместно с Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций (UNOCT) и правительством Российской Федерации.

В ходе мероприятия были обсуждены основные аспекты защиты критически важной энергетической инфраструктуры и меры по усилению взаимодействия в этой области на международном уровне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"