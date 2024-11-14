В Ашхабаде открылась выставка технологий

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гостям и участникам XVII международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024».

В обращении говорится:

"Уважаемые работники сферы связи!



Дорогие гости!



Сердечно поздравляю вас с началом работы XVII Международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024», имеющих большое значение для реализации проектов в сфере передовых технологий и инновационных разработок в стране, укрепления международного партнерства в области телекоммуникаций!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Туркменистан играет важную роль транспортно-коммуникационного центра Великого Шелкового пути, прокладывая по своей территории магистральные линии оптико-волоконной связи международного значения. Эти проекты, являясь важной ветвью транзитных систем не только в регионе Центральной Азии, но и по направлениям Восток–Запад, Север–Юг, способствуют развитию экономик и соседних государств.



Опираясь на мировую практику высоких технологий и инноваций, мы модернизируем национальную экономику, добиваемся больших успехов во всестороннем развитии страны. Совершенствуя структуру цифровых технологий, материально-техническую и правовую базу в соответствии с требованиями современнос­ти, проводим фундаментальные научно-технические реформы и реализовываем крупные проекты.



В настоящее время успешно осуществ­ляются работы по внедрению в национальную телекоммуникационную систему инновационных цифровых технологий и информационно-коммуникационного оборудования, отвечающих международным стандартам. В связи с этим инвестируются значительные средства для создания и модернизации предприятий и учреждений связи. Ведется последовательная работа по достижению качественно нового уровня современных конкурентоспособных услуг связи для населения. Большое внимание уделяется и вопросу подготовки высококвалифицированных специалистов в этом направлении.



Уважаемые участники международной выставки и научной конференции!



Дорогие гости!



Цифровизация всех отраслей национальной экономики стала приоритетным направлением государственной политики. Яркое свидетельство тому – принятая с целью создания в стране цифровой экономики «Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–2025 годах».



Совершенствуются нормативно-правовые акты в рамках работы по внедрению в Туркменистане цифровой экономики, задействованию в полном объеме сис­темы «Электронное Правительство». Продолжается укрепление правовой основы по оказанию информационных и телекоммуникационных услуг. В городе Аркадаг, который представляет собой синтез лучших традиций национального градострои­тельства и современных тенденций архитектуры и дизайна, широко применяются передовые цифровые, информационно-коммуникационные и «зеленые» технологии.



Реализуя политику «открытых дверей», Туркменистан вместе с государствами-партнерами принимает активное участие и вносит весомый вклад в возрождение в современном формате Великого Шелкового пути, в давние времена связывавшего культуры Востока и Запада. В нашей стране регулярно и на высоком уровне проводятся конференции и форумы регионального и глобального значения.



XVII Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024» имеет большое значение для модернизации телекоммуникационной системы, призванной обеспечить инновационное развитие страны, реализацию национальных программ и глобальных проектов.



Уважаемые связисты!



Дорогие гости!



Убежден, что специализированный форум станет эффективной площадкой для обмена опытом между отечественными специалистами и иностранными партнерами, налаживания широкого сотрудничества, а также для обсуждения и реализации проектов, представляющих взаимный интерес.



Еще раз искренне поздравляю вас с началом работы XVII Международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024»!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"