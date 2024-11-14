В Ашхабаде открылась выставка технологий

В Ашхабаде открылась выставка технологий14.11.2024 11:29
АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гостям и участникам XVII международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024».
В обращении говорится:
"Уважаемые работники сферы связи!
Дорогие гости!
Сердечно поздравляю вас с началом работы XVII Международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024», имеющих большое значение для реализации проектов в сфере передовых технологий и инновационных разработок в стране, укрепления международного партнерства в области телекоммуникаций!
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Туркменистан играет важную роль транспортно-коммуникационного центра Великого Шелкового пути, прокладывая по своей территории магистральные линии оптико-волоконной связи международного значения. Эти проекты, являясь важной ветвью транзитных систем не только в регионе Центральной Азии, но и по направлениям Восток–Запад, Север–Юг, способствуют развитию экономик и соседних государств.
Опираясь на мировую практику высоких технологий и инноваций, мы модернизируем национальную экономику, добиваемся больших успехов во всестороннем развитии страны. Совершенствуя структуру цифровых технологий, материально-техническую и правовую базу в соответствии с требованиями современности, проводим фундаментальные научно-технические реформы и реализовываем крупные проекты.
В настоящее время успешно осуществляются работы по внедрению в национальную телекоммуникационную систему инновационных цифровых технологий и информационно-коммуникационного оборудования, отвечающих международным стандартам. В связи с этим инвестируются значительные средства для создания и модернизации предприятий и учреждений связи. Ведется последовательная работа по достижению качественно нового уровня современных конкурентоспособных услуг связи для населения. Большое внимание уделяется и вопросу подготовки высококвалифицированных специалистов в этом направлении.
Уважаемые участники международной выставки и научной конференции!
Дорогие гости!
Цифровизация всех отраслей национальной экономики стала приоритетным направлением государственной политики. Яркое свидетельство тому – принятая с целью создания в стране цифровой экономики «Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–2025 годах».
Совершенствуются нормативно-правовые акты в рамках работы по внедрению в Туркменистане цифровой экономики, задействованию в полном объеме системы «Электронное Правительство». Продолжается укрепление правовой основы по оказанию информационных и телекоммуникационных услуг. В городе Аркадаг, который представляет собой синтез лучших традиций национального градостроительства и современных тенденций архитектуры и дизайна, широко применяются передовые цифровые, информационно-коммуникационные и «зеленые» технологии.
Реализуя политику «открытых дверей», Туркменистан вместе с государствами-партнерами принимает активное участие и вносит весомый вклад в возрождение в современном формате Великого Шелкового пути, в давние времена связывавшего культуры Востока и Запада. В нашей стране регулярно и на высоком уровне проводятся конференции и форумы регионального и глобального значения.
XVII Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024» имеет большое значение для модернизации телекоммуникационной системы, призванной обеспечить инновационное развитие страны, реализацию национальных программ и глобальных проектов.
Уважаемые связисты!
Дорогие гости!
Убежден, что специализированный форум станет эффективной площадкой для обмена опытом между отечественными специалистами и иностранными партнерами, налаживания широкого сотрудничества, а также для обсуждения и реализации проектов, представляющих взаимный интерес.
Еще раз искренне поздравляю вас с началом работы XVII Международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2024»!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе!".
ИП "ТУРКМЕНинформ"