Студенческая команда Туркменистана вернулась из Польши

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Группа студентов из Туркменистана приняла участие в прошедшей с 8 по 10 ноября в Польше Международной студенческой командной олимпиаде по математике (International Student Team Competition in Mathematics (ISTCiM)).



В ходе олимпиады туркменские математики завоевали 30 медалей различного достоинства - 6 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых в личном зачете и еще 4 медали - 1 серебряную и 3 бронзовые - в командных соревнованиях.



В состав комнады вошли студенты 10 вузов Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"