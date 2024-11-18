Делегация Туркменистана посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября пребывающая с визитом в Ташкенте делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым посетила ведомство внешней политики Узбекистана.

В ходе встречи с руководителем МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сефрах ТЭК и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"