Глава государства провел кадровые перестановки в составе правительства

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-аседание Кабинета Министров страны.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение текущего положения дел в различных сферах национальной экономики.

По итогам представленных докладов глава государства от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, курировавший сферу торговли, как не справившийся с возложенными на него обязанностями был освобожден Батыр Атдаев. На его место с испытательным сроком 6 месяцев был назначен председатель Правления Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нокергулы Атагулыев.

Кроме того, от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе, был освобожден Бегенч Гочмоллаев. Временное исполнение его прежних обязанностей глава государства доверил его прежнему заместителю Керимберди Курбанову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"