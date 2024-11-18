Министры культуры стран-членов ТЮРКСОЙ провели встречу в Ашхабаде

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября в столице Туркменистана было проведено 41-е заседание Постоянного совета министров культуры государств-членов Международной организации тюркской культуры.

Мероприятие было организовано в Ашхабаде в честь провозглашения древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году и было посвящено вопросам развития культурно-гуманитарного диалога между тюркоязычными народами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"