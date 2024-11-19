В Ашхабад прибыл новый посол Боснии и Герцеговины

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Боснии и Герцеговины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Нияз Чардаклия, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Сердаром Мухамметдурдыевым посол вручил копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям.

С октября 2019 года послом Боснии и Герцеговины в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) являлся Самир Веладжич.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Боснией и Герцеговиной были установлены 17 июня 1996 года в Нью-Йорке на основе совместного коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"